Business news: Toyota consegue un utile trimestrale record

- Toyota Motor ha conseguito un utile di 897,8 miliardi di yen (8,2 miliardi di dollari) nel secondo trimestre 2021, un risultato senza precedenti per l'azienda nel periodo aprile-giugno, reso possibile da vendite superiori ai livelli pre-pandemia negli Stati Uniti e in Cina. L'azienda ha però mantenuta invariata a 2.300 miliardi di yen la previsione di utile per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022, in previsione di ulteriori aumenti dei costi delle materie prime. Il fatturato aziendale nel secondo trimestre è ammontato a 7.935 miliardi di yen, mentre l'utile operativo si è attestato a 997,4 miliardi di yen. Toyota ha venduto 5 milioni di autovetture nei primi sei mesi del 2021, in aumento del 32,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, e del 4,5 per cento rispetto al primo semestre 2019. (Git)