Business news: Cina, autorità di controllo indaga su produttori di fertilizzanti per “aumento prezzi”

- La Cina avvierà un'indagine sui produttori e distributori di fertilizzanti sospettati di aumentare i prezzi. Lo ha reso noto l’autorità di regolamentazione del mercato cinese (Samr), aggiungendo che monitorerà i prezzi dei fertilizzanti, aumenterà la supervisione e punirà gli atti illegali, come l'aumento dei prezzi e la collusione sui prezzi. Nelle scorse settimane, l’organo di controllo del mercato ha avviato un'indagine simile contro i rivenditori cinesi di chip per auto per sospetti di truffe sui prezzi. Il governo di Xi Jinping negli ultimi nove mesi ha intrapreso una serie di azioni contro le più influenti aziende del settore privato su questioni che vanno dall'antitrust alla sicurezza dei dati, mentre cerca di frenare l'influenza dei colossi cinesi, specie quelli quotati negli Stati Uniti. (Cip)