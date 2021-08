Business news: Sony rivede al rialzo le previsioni per l'anno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell'elettronica Sony ha rivisto al rialzo le previsioni di utile netto per l'anno fiscale 2021, aumentandole di 40 miliardi di yen (366 milioni di dollari) a 700 miliardi di yen, alla luce dell'aumento delle vendite globali di fotocamere digitali. Il conglomerato ha anche rivisto il calo percentuale dell'utile rispetto allo scorso anno, dal 36 al 32 per cento. L'azienda prevede ora un incremento dell'utile operativo annuo di 980 miliardi di yen, un aumento del 3 per cento rispetto al precedente anno fiscale. (Git)