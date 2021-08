Business news: Hong Kong, governo stanzierà 48 milioni di dollari per ripresa turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong stanzierà 377 milioni di dollari hongkonghesi (48 milioni di dollari Usa) in un fondo anti-Covid, così da fornire ulteriore sostegno al turismo e ai settori correlati, nonché al commercio oltre frontiera e al trasporto passeggeri. Lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che saranno forniti dei sussidi in denaro al settore dei viaggi e ai professionisti. Gli operatori di viaggio con un organico di dieci membri al massimo riceveranno un un importo forfettario di 50 mila dollari di Hong Kong (seimila dollari Usa) ciascuno, mentre per gli operatori con un personale di undici o più membri il livello del sussidio sarà direttamente proporzionale al numero delle risorse umane, con un livello di sovvenzione di cinquemila dollari di Hong Kong per membro come base di calcolo. Per quanto riguarda le guide turistiche e gli accompagnatori turistici accreditati da liberi professionisti, a ciascuno verrà fornito un sussidio una tantum di 7.500 dollari hongkonghesi (965 mila dollari Usa). (Cip)