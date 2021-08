Business news: Turchia, a luglio esportazioni in aumento, ma cresce deficit commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Turchia durante lo scorso mese di luglio hanno raggiunto quota 16,4 miliardi di dollari, segnando un aumento del 10 per cento su base annua, ma nello stesso periodo hanno registrato un incremento anche le importazioni, aumentando il deficit della bilancia commerciale del 52,5 per cento, fino a 4,3 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da dati presentati dal ministro del Commercio turco, Mehmet Mus, durante un incontro nella capitale Ankara. “Il volume in questione segna le esportazioni più elevate per il mese di luglio ad oggi”, ha detto Mus, sottolineando che il dato dell’export per gli ultimi 12 mesi ha raggiunto quota 210,5 miliardi di dollari, superando per la prima volta nella Storia la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su base annua, a luglio le importazioni sono invece cresciute del 17 per cento, raggiungendo quota 20,7 miliardi di dollari. Secondo Mus, sulla performance commerciale hanno avuto un impatto positivo la ripresa economica presso i principali importatori di prodotti turchi e gli ultimi sviluppi nei mercati principali del Paese, come l’Eurozona, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Le vendite per il periodo compreso tra gennaio e luglio hanno raggiunto quota 121,4 miliardi di dollari, in crescita del 35 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato (segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19). Tuttavia, “se paragoniamo il dato sui sette mesi con il periodo pre-pandemico (gennaio-giugno 2019), ha registrato anche qui un aumento del 16,4 per cento”, ha aggiunto Mus. Ismail Gulle, presidente dell’Assemblea degli esportatori turchi (Tim), ha espresso l’auspicio che il Paese riesca a raggiungere i 300 miliardi di dollari, obiettivo che potrebbe essere realizzabile nell’arco di cinque anni. Sempre nel periodo gennaio-luglio, le importazioni sono anch’esse aumentate, nella misura del 26 per cento su base annua, fino a raggiungere quota 146,8 miliardi di dollari; in crescita anche il tasso di copertura export-import, aumentato di 5,6 punti percentuali all’82,7 per cento. Complessivamente nel periodo in questione è calato del 5 per cento, a 25,5 miliardi di dollari, il deficit della bilancia commerciale. (Tua)