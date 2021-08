Business news: Arabia Saudita, pagamenti elettronici aumentati del 75 per cento da inizio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti elettronici nel regno saudita sono aumentati del 75 per cento dall’inizio della pandemia Covid. È quanto emerge da un’indagine sulla tecnologia finanziaria condotta da Fintech Saudi, compagnia saudita per lo sviluppo dei servizi tecnologici finanziari, fondata nel 2018. Dallo studio è emerso che tale crescita è dovuta alle precauzioni adottate dai cittadini e residenti sauditi nel corso degli ultimi due anni, che hanno aumentato gli acquisti in rete. L’indagine è stata realizzata con il supporto della Banca centrale saudita e dell’Autorità di mercato finanziario saudita. (Res)