Business news: Egitto, società magnate Sawiris multata di 33 milioni di dollari per violazioni ambientali

- La società Orascom Development, di proprietà del magnate egiziano Samih Sawiris, ha ricevuto una lettera dall'Agenzia per la protezione ambientale del governo del Cairo, che chiedeva 33,9 milioni di dollari di risarcimento a causa di violazioni ambientali compiute dalla compagnia nell'ambito del progetto di El Gouna, sul Mar Rosso. Lo ha annunciato la società stessa, in un comunicato inviato alla borsa egiziana. Orascom ha presentato una richiesta all'Agenzia per gli affari ambientali per ottenere informazioni dettagliate riguardo a tale richiesta di risarcimento, in modo da poter studiare la questione dal punto di vista tecnico e legale. Il governo egiziano ha risposto che Orascom avrebbe abbandonato nel Mar Rosso attrezzature per il dragaggio, responsabili di danni all'ambiente marino e alle barriere coralline, e avrebbe violato la legge sull'ambiente non informando l'Agenzia dell'impatto ambientale del progetto prima di iniziare ad attuarlo. (Cae)