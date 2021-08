Business news: Etiopia, governo sospende in parte operazioni di Msf e Nrc nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha sospeso le operazioni di due organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano nella regione settentrionale del Tigrè: Medici senza frontiere (Msf) e il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc). Lo hanno denunciato le stesse ong, le cui attività sono state completamente interrotte nel caso di Msf, fortemente ristrette nel caso di Nrc. Secondo le autorità etiopi, il personale dei gruppi di aiuto ha contribuito a diffondere disinformazione sul conflitto in corso nel Tigrè fra l'esercito federale e le forze del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), assumendo inoltre personale straniero senza regolare autorizzazione. Nel caso di Msf, la sospensione riguarda la sua sezione olandese, mentre altri reparti continueranno a funzionare nel Tigrè ed in altre parti del Paese. (Res)