Business news: Cina, commercio dei servizi aumenta del 6,7 per cento nel primo semestre

- Il commercio di servizi in Cina è aumentato del 6,7 per cento su base annua a circa 2.380 miliardi di yuan (circa 367,97 miliardi di dollari Usa) nella prima metà dell'anno, secondo il ministero del Commercio cinese. Le esportazioni di servizi hanno raggiunto circa 1.130 miliardi di yuan, in aumento del 23,6 per cento su base annua, e le importazioni di servizi si sono attestate a circa 1.250 miliardi di yuan, in calo del cinque per cento su base annuale. Rispetto allo stesso periodo del 2019, tuttavia, il commercio di servizi è diminuito del nove per cento, con le esportazioni di servizi in aumento del 20,9 per cento e le importazioni di servizi in calo del 25,6 per cento. (Cip)