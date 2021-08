Business news: India, attività manifatturiera torna in zona espansione a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero dell’India elaborato da Ihs Markit è salito a 55,3 a luglio, tornando in zona espansione (sopra quota 50) dopo il 48,1 di giugno. L’attività manifatturiera ha raggiunto il livello più alto da tre mesi in seguito al parziale allentamento delle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia di Covid-19. Ihs Markit si aspetta una crescita annuale dell’attività industriale del 9,7 per cento nel 2021. (Inn)