Pa: Farina, mi dimetto, contro di me attacchi gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho rassegnato con animo leggero le mie dimissioni da "'consigliere per la comunicazione istituzionale del ministro per la pubblica amministrazione', per il venir meno delle condizioni per esercitare proficuamente le mansioni connesse a questo incarico fiduciario". Queste le parole di Renato Farina in un comunicato. "Sono onorato e considero un grande privilegio aver potuto collaborare, in mesi di impegno entusiasta, con il ministro Brunetta. La mia gratitudine per lui non finirà mai", scrive. "Nel momento però in cui la mia presenza diventa motivo di attacchi gratuiti allo scopo di indebolirne l'azione riformatrice, il miglior aiuto che posso dargli è ritirarmi. Il mio, tengo a dirlo, non è affatto un riconoscimento alle ragioni dei cultori del 'fine processo mai' che da quindici anni mi inseguono per negarmi il diritto ad ogni espressione pubblica, dopo che ho pagato quanto i giudici hanno stabilito", aggiunge Farina. "La mia è una decisione dettata dalla volontà di non danneggiare chi ha avuto ed ha tuttora fiducia e stima non solo nelle mie qualità professionali quanto soprattutto nella mia persona. Ringrazio, inoltre, il direttore Alessandro Sallusti per la sua squisita solidarietà", conclude nella nota.(Com)