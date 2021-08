Business news: Mitsubishi Chemical progetta stabilimento da 915 milioni di dollari negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Chemical investirà oltre 100 miliardi di yen (915 milioni di dollari) per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di precursori della plastica nello Stato Usa della Louisiana. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". L'investimento aumenterà la produzione di metacrilato di metile negli Stati Uniti. Il colosso giapponese della chimica risponde così alla crescente pressione del governo federale Usa per l'acquisto di merci prodotte sul territorio statunitense, e in vista di un ulteriore rafforzamento della politica "Buy American" varata dall'amministrazione del presidente Joe Biden per i contratti di acquisizione pubblici. Il nuovo stabilimento dovrebbe divenire operativo nel 2025, con l'obiettivo di raggiungere una produzione annua di 350mila tonnellate. (Git)