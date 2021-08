Le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 8 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3832m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, nella notte ancora qualche piovasco su alto Piemonte, in rapido allontanamento. Tra pianure e Liguria tempo più stabile soleggiato, seppur con cieli non proprio sereni ma con alternanza di annuvolamenti. Clima un po' afoso e temperature sui 28-30°C. (Rpi)