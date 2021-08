Business news: Cina, deficit commerciale dei servizi in calo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato una riduzione del deficit commerciale dei servizi nel primo semestre: il disavanzo è sceso a 120,46 miliardi di yuan (18,65 miliardi di dollari), 281,25 miliardi di yuan in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo mostrano i dati del ministero del Commercio, secondo cui lo scambio di servizi è aumentato del 6,7 per cento su base annua, arrivando a circa 2.380 miliardi di yuan (circa 367,97 miliardi di dollari) durante il periodo, con esportazioni per circa 1.130 miliardi di yuan, in aumento del 23,6 per cento su base annua, e importazioni per 1.250 miliardi di yuan, in calo del cinque per cento. (Cip)