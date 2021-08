Business news: Cina, WeChat riattiva iscrizioni dopo sospensione per aggiornamento sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tecnologica cinese Tencent ha riaperto le registrazioni dei nuovi utenti alla piattaforma WeChat, dopo aver sospeso le iscrizioni per un "aggiornamento tecnico sulla sicurezza". Lo ha confermato la stessa società in un comunicato, dopo la sospensione per aggiornare la "tecnologia di sicurezza per allinearsi a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti". Con oltre 1,2 miliardi di utenti che usano la piattaforma per chattare, giocare, acquistare, leggere le notizie ed effettuare pagamenti, WeChat è l'applicazione mobile più utilizzata in Cina. Dal suo lancio nel gennaio 2011, l'app ha condotto circa cento aggiornamenti, senza mai tuttavia sospendere le registrazioni. La notizia ha causato lo stesso giorno un crollo delle azioni di Tencent alla borsa di Hong Kong, il cui prezzo è diminuito del nove per cento, il peggior calo giornaliero in dieci anni. La sospensione delle nuove iscrizioni è giunta mentre Pechino sta inasprendo il controllo sul settore di internet, compresa la raccolta dei dati. (Cip)