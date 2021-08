Business news: ambasciatore Kazakhstan a “Nova”, l’Italia potrebbe produrre il nostro vaccino QazVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia potrebbe produrre il vaccino sviluppato dal Kazakhstan, QazVac, una volta che questo avrà ottenuto le necessarie approvazioni dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). È la proposta avanzata dall’ambasciatore del Kazakhstan a Roma, Yerbolat Sembayev, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Secondo il diplomatico, la sanità può essere un campo importante per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. “Per noi è importante portare nuove tecnologie in Kazakhstan, non solo per il contrasto della pandemia. Possiamo anche sviluppare una collaborazione in materia di vaccini: noi abbiamo messo a punto il nostro vaccino QazVac, che viene somministrato in due dosi, ma abbiamo capacità di produzione limitate. L’Italia potrebbe contribuire producendo il siero nei suoi stabilimenti”, ha spiegato Sembayev. L’ambasciatore ha ricordato che i ricercatori kazakhi hanno attribuito al vaccino una percentuale di efficacia del 96 per cento e non hanno riscontrato controindicazioni preoccupanti. “Si tratta di un’opportunità interessante, anche nell’ottica dell’esportazione del vaccino”, ha sottolineato ancora il diplomatico, ricordando anche l’impegno assunto dai ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 a Matera per l’immunizzazione dei Paesi in via di sviluppo. (Res)