Business news: Cina, Didi valuta di affidare gestione dati a terzi dopo restrizioni autorità di controllo

- La società cinese per i servizi di trasporto Didi sta considerando di concedere la gestione dei suoi dati a terzi per limitare le restrizioni dell'autorità di controllo cinese. Lo riferisce il portale d'informazione "Channel News Asia", dopo che l'Amministrazione cinese del cyberspazio (Cac) ha avviato un'indagine sulla società e ha chiesto di interrompere la registrazione di nuovi utenti, citando motivi di "sicurezza nazionale" e "interesse pubblico". Didi, che lo scorso mese ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui la società starebbe considerando di rendersi privata per limitare il controllo delle autorità di Pechino, ha avanzato proposte per rinunciare al controllo dei dati e compensare le perdite degli investitori. La sospensione delle nuove iscrizioni è giunta mentre Pechino sta inasprendo la presa sul settore di internet, compreso il modo in cui le aziende tecnologiche raccolgono i dati. (Cip)