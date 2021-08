Business news: Arabia Saudita, nel 2021 aumentano del 65 per cento investimenti startup saudite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nelle startup saudite sono cresciuti del 65 per cento nella prima metà del 2021 con un volume di investimenti pari a 630 milioni di rial sauditi (141,6 milioni di euro). Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa” rilanciando i dati pubblicati da Magnitt Venture Capital (VC). Nel suo rapporto, Magnitt, una delle principali piattaforme di comunità e dati per startup, investitori, aziende e facilitatori, ha indicato che, sebbene il 2020 sia stato un "anno positivo" per gli investimenti di capitale di rischio nel Regno, il 2021 ha assistito a un aumento degli afflussi con il valore degli investimenti in startup durante i primi sei mesi di quest'anno pari a circa il 94 per cento del valore totale degli investimenti in imprese emergenti saudite durante lo scorso anno. La prima metà del 2021 ha visto una crescita record degli investimenti in startup del settore della tecnologia finanziaria (Fintech) del 1.700 per cento rispetto allo scorso anno. (Res)