Business news: Iran, Banca centrale annuncia misure per evitare crescita inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale dell’Iran, Akbar Komeijani, ha annunciato che l’istituzione assumerà tutte le misure necessarie per impedire la crescita di liquidità che conduce all’aumento dell’inflazione nel Paese. Lo riferisce l’emittente di Stato “Irib”. Il governatore – nominato da poco dopo la rimozione dall’incarico del predecessore, Abdolnaser Hemmati – ha detto durante un incontro con i dirigenti del settore bancario nazionale che le ragioni principali dell’aumento della liquidità sono le sanzioni e il deficit di bilancio. Nel periodo di 12 mesi concluso lo scorso 21 giugno, tale crescita è stata pari al 39,4 per cento, in aumento del 5,2 per cento rispetto all’incremento registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. La causa principale della situazione, secondo Komeijani, è stato l’utilizzo da parte del governo di risorse della Banca centrale per un totale di 560 mila miliardi di rial (circa 13 miliardi di dollari). Nel quadro delle operazioni di mercato aperto, la Banca centrale ha assunto le misure necessarie per attrarre liquidità nel mercato interbancario dagli inizi dello scorso mese di giugno. Lo scorso febbraio, la Banca di Teheran aveva annunciato che la liquidità complessiva aveva raggiunto quota 3,1 milioni di miliardi di rial (circa 745,2 miliardi di dollari) nei primi nove mesi del precedente anno iraniano (periodo compreso tra il 20 marzo e il 20 dicembre 2020), in crescita del 26,6 per cento rispetto alla fine dell’anno iraniano passato. (Res)