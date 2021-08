Business news: Camera di commercio Fujairah discute cooperazione economica con delegazione Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio e industria di Fujairah, lo sceicco Saeed bin Suroor Al Sharqi, ha ricevuto una delegazione dell'Unione degli importatori ed esportatori iracheni della regione del Kurdistan iracheno, guidata da Kailan Saeed Aziz, direttore della sezione di Erbil dell'unione. Lo riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Le parti hanno sottolineato i profondi rapporti che legano i due Paesi e l’importanza di rafforzare le relazioni in tutti i campi. Al Sharqi ha sottolineato la volontà della Camera di rafforzare le relazioni tra gli imprenditori a Fujairah e le loro controparti in Iraq attraverso lo scambio di conoscenze e idee per creare nuove opportunità di collaborazione in campo economico e commerciale. (Res)