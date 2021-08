Cile: presidenziali, la Lista del popolo sceglie come candidato l’ex sindacalista Cuevas 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristian Cuevas Zambrado è stato scelto come candidato della Lista del popolo cileno (Lp) per le elezioni presidenziali in programma il 21 novembre. L’ex sindacalista è stato nominato ieri dopo aver ottenuto il 58,9 per cento delle preferenze dall’assemblea della forza politica. Il movimento di sinistra ha tre settimane di tempo per raccogliere 33 mila firme e registrare la candidatura al Servizio elettorale (Servel). Cuevas, 52 anni, ha guidato come presidente della Confederazione dei lavoratori del rame (Ctc) le battaglie contro la compagnia mineraria statale Codelco ed è stato il primo leader sindacale del Paese a dichiarare la sua omosessualità. Ha una lunga storia di attivismo politico, prima come membro del Partito socialista (1983-1998), poi del Partito comunista (1999-2015) e poi del Partito della convergenza sociale (2018-2019). (segue) (Abu)