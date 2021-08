Cile: presidenziali, la Lista del popolo sceglie come candidato l’ex sindacalista Cuevas  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuevas si aggiunge a una lunga lista di aspiranti candidati indipendenti. Sono state ufficializzate, invece, con le primarie del 18 luglio le candidature di Sebastian Sichel per la coalizione di centrodestra Chile Vamos (Chv) e di Gabriel Boric per quella di centrosinistra Apruebo dignidad (Ad). Sichel, 43 anni, avvocato laureato alla Pontificia Universidad Catolica, già ministro dell’Educazione in un governo di Sebastian Pinera, ha incluso tra le sue proposte la devoluzione dell’Iva su alimenti e medicinali, l’introduzione di un salario universale, il matrimonio senza distinzioni di genere, la depenalizzazione del consumo di mariihuana e maggiori investimenti per risolvere il problema idrico del Paese. Boric, 35 anni, deputato ed ex leader studentesco, ha proposto, tra l’altro, la statalizzazione dei fondi pensione privati, il condono dei crediti universitari, la creazione di una banca dello sviluppo, l’introduzione di una tassa sulla ricchezza e la riassegnazione dei diritti sull’acqua. (Abu)