Business news: classifica "Fortune", 143 aziende cinesi tra le 500 più ricche del mondo

- Secondo la classifica Global 500 per il 2021 della rivista statunitense "Fortune", stilata in base al fatturato, 143 aziende cinesi rientrano tra le prime 500 imprese mondiali, un numero che porta la Cina in testa per il secondo anno consecutivo. La società elettrica China State Grid è salita al secondo posto della lista, mentre il gigante della tecnologia Huawei è passato dal 49mo al 44mo posto nonostante le sanzioni statunitensi. I gruppi cinese Xiaomi, JD.com, Alibaba Group e Tencent Holdings sono tra i colossi del web, insieme a tre giganti che provengono dagli Stati Uniti, ovvero Amazon, Alphabet e Facebook. Xiaomi ha registrato il balzo più significativo nella classifica, salendo di 84 posizioni. Lo scorso anno, la Cina contava 133 società in classifica e aveva superato per la prima volta gli Stati Uniti. Quest'anno ci sono 122 società statunitensi, una in più rispetto allo scorso anno, mentre il Giappone rimane stabile con 53. A causa dell'impatto della pandemia di Covid-19, le vendite cumulative nei settori energetico e automobilistico sono diminuite di oltre il dieci per cento, mentre tutte e sei le compagnie aeree nell'elenco dello scorso anno non sono riuscite a essere incluse quest'anno. (Cip)