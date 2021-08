No Tav: Fsp Polizia, cambiare strategia per vigilanza cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene, anzi benissimo la visita del capo della Polizia e della ministra Lamorgese. Faremo delle precise proposte per contrastare questa delirante situazione di ripetuti e sempre più gravi attacchi di stampo para-terroristico sul cantiere della Torino-Lione. Nessuno deve più avvicinarsi al cantiere nel raggio di 20 chilometri". Non usa mezzi termini il segretario generale Fsp Polizia Valter Mazzetti in vista della visita di lunedì a Torino del capo della Polizia e della ministra dell'interno, a pochi giorni dall'ennesimo attacco al cantiere Tav. "Noi - spiega il segretario provinciale Fsp Torino, Luca Pantanella - chiediamo un cambio di strategia nei confronti della vigilanza al cantiere Tav, che è ormai la palestra d'Europa per la lotta antagonista. Sono passati 10 anni da quando, per liberare la zona, le forze dell'ordine ebbero più di 200 feriti in pochi giorni, ma nulla è cambiato. Continuiamo a ricevere attacchi, con numerosi feriti fra i nostri. Questi attacchi terroristici vanno trattati come tali. Servono strumenti adeguati come i proiettili di gomma e potenziare il servizio di intelligence per prevenire gli atti criminali", conclude.(Rpi)