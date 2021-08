Business news: Cina, autorità di controllo avvia indagine per sospette truffe sui prezzi dei chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale organo di controllo del mercato cinese ha avviato un'indagine contro i rivenditori di chip per auto per sospette truffe sui prezzi. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo", l'organo ufficiale del Partito comunista cinese (Pcc). L'amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha fatto sapere che continuerà a monitorare l'ordine dei prezzi di mercato dei principali prodotti, come i chip, a rafforzare ulteriormente la supervisione e le forze dell'ordine e a punire atti "illegali" come l'accaparramento, l'aumento dei prezzi e la collusione sui prezzi. (Cip)