Business news: smartphone, Xiaomi supera Samsung nel mercato europeo

- Il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha superato il sudcoreano Samsung nel mercato degli smartphone in Europa con una quota del 25,3 per cento, la più ampia, nel secondo trimestre del 2021. Lo ha reso noto un rapporto della società di analisi Strategy Analytics. Xiaomi ha venduto 12,7 milioni di unità di smartphone nel trimestre in tutto il mercato europeo, con un aumento su base annua del 67,1 per cento. Samsung ne ha venduti 12 milioni, che rappresentano il 24 per cento. La società statunitense Apple e altri due produttori di smartphone cinesi, Oppo e Realme, si sono piazzati rispettivamente dal terzo al quinto posto nella classifica. "Il motivo principale della spinta di Xiaomi nel mercato europeo potrebbe essere l'assenza di Huawei", ha detto al quotidiano cinese "Global Times" Ma Jihua, un esperto dell'industria delle telecomunicazioni. Dopo che Huawei è stata inserita dagli Stati Uniti nella lista nera delle entità nel 2019, Google ha annullato la licenza a Huawei per l'utilizzo del suo servizio Google Mobile (Gms), impedendo così agli utenti Huawei di utilizzare i servizi Google tra cui YouTube, Google Maps e Gmail sui loro telefoni. La quota di mercato europea di Huawei nel secondo trimestre del 2019 è scesa al 18,8 per cento, dal 22,4 per cento nel secondo trimestre del 2018. (Cip)