Business news: Cina, a Chongqing imprese a investimenti stranieri in aumento nei primi 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a giugno, il numero di imprese a investimento straniero di nuova costituzione nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, è aumentato del 34,9 per cento su base annua. Lo ha riferito la Commissione municipale per il commercio, secondo cui le aziende tecnologiche rappresentano quasi il 30 per cento del totale. L'investimento estero in uso effettivo è aumentato del 20,1 per cento su base annua a 4,82 miliardi di dollari Usa nei primi sei mesi. La Commissione ha attribuito il rendimento in parte all'ottimismo delle imprese: un recente sondaggio del ministero del Commercio mostra che il 96,4 per cento delle imprese a investimento straniero è ottimista sulle proprie prospettive in Cina. Nella prima metà dell'anno, gli investimenti diretti esteri (Ide) nel settore dei servizi della città hanno rappresentato quasi il 70 per cento del totale. Gli Ide provenienti da 14 Stati membri del Partenariato economico globale regionale (Rcep) nei primi sei mesi hanno costituito circa il 30 per cento del totale, mentre quelli provenienti dai Paesi e dalle regioni lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) hanno rappresentato oltre l'80 per cento. In particolare, gli Ide dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) sono aumentati del 171,4 per cento su base annua, con un aumento di 19,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)