Business news: Uber registra profitti per 3,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre

- La società statunitense di trasporto automobilistico privato Uber ha registrato nel secondo trimestre dell'anno profitti per 3,9 miliardi di dollari, pari a 0,58 dollari per azione e superiori alle attese degli analisti. Il sito di approfondimento "Axios" evidenzia come la compagnia abbia beneficiato fortemente della crescita del valore delle sue azioni nella cinese Didi (per 1,4 miliardi di dollari) e nella società di auto senza pilota Aurora (471 milioni di dollari). La divisione mobilità ha registrato un profitto operativo di 179 milioni di dollari, mentre il comparto consegne a domicilio di Uber ha riportato una perdita di 161 milioni di dollari. Uber, che sostiene di avere 101 milioni di consumatori mensili attivi sulle sue piattaforme, si aspetta di registrare un utile operativo in attivo alla fine dell'anno. (Nys)