Business news: Cina, da settembre nuova lista di "attività illegali" nei settori alimentare e sanitario

- La Cina amplierà dal primo settembre la sua lista delle attività illegali nei settori alimentare, dei medicinali e delle attrezzature speciali. Lo ha annunciato l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. L'elenco si concentra sui settori correlati alla salute e alla sicurezza degli utenti, ha reso noto il regolatore del mercato. "L'elenco ampliato dovrebbe contribuire a rafforzare la repressione delle irregolarità del mercato e degli atti illeciti", ha fatto sapere l'amministrazione. La Cina ha intensificato le misure per regolamentare il mercato, come l'introduzione di norme sulla divulgazione delle informazioni personali e sulla riparazione del credito. (Cip)