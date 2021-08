Business news: Cina invia in orbita un satellite di telecomunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato in orbita un satellite di telecomunicazione a bordo di un razzo vettore Lunga Marcia-3B, 30 ore dopo la missione di lancio del Lunga Marcia-6. Il satellite, noto come Zhongxing-2E, è stato inviato dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Lo Zhongxing-2E è un satellite per telecomunicazioni e trasmissioni sviluppato dalla China Academy of Space Technology. Per la serie di razzi Lunga Marcia è la 383ma missione di volo. (Cip)