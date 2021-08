Business news: Iraq, esportazioni di petrolio aumentate dello 0,9 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio iracheno, a luglio di questo anno, sono aumentate dello 0,9 per cento, rispetto al mese passato. Lo riporta l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, la quale dichiara che, stando a un rapporto redatto dalla compagnia energetica Standard & Poor's Global Platts, l’aumento della produzione di greggio ha portato il Paese ad esportare una media di 2,918 milioni di barili al giorno a luglio, a differenza dei 2,892 milioni del mese di giugno. Anche la quota di Opec+ è aumentata, passando da 3.954 barili al giorno, nel mese di giugno, ai 4.016 di luglio. Le previsioni indicano che la quota dell'Iraq salirà, ad agosto, fino a 4,061 milioni di barili al giorno, in concomitanza con la riduzione della produzione dell'alleanza Opec+, che ammonterà a 400.000 barili al giorno, per ogni mese, fino a dicembre. Inoltre, “Shafak News” ha riportato che la quota di petrolio estratto dai giacimenti iracheni settentrionali e centrali è aumentate dell'1 per cento, raggiungendo i 2,821 milioni di barili al giorno a luglio. In controtendenza, i volumi di greggio di Kirkuk, esportati dal porto turco di Ceyhan, sono diminuiti del 5,2 per cento, arrivando a toccare un numero pari a 97.175 barili al giorno. In questo quadro, l'Iraq ha raggiunto un guadagno di 6,513 miliardi di dollari a luglio, vendendo il suo petrolio a un prezzo medio di 72 dollari al barile, rispetto ai numeri del mese precedente: 6,143 miliardi totali e 70.801 dollari al barile. Le esportazioni di petrolio iracheno, a luglio di questo anno, sono aumentate dello 0,9 per cento, rispetto al mese di giugno. (Irb)