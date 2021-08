Business news: Iraq, premier Al Kadhimi annuncia lancio piano di riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha dato il via alle procedure per l’attuazione delle riforme economiche contenute nel “Libro bianco”, piano presentato lo scorso ottobre 2020. Il premier di Baghdad lo ha annunciato presiedendo una riunione dell’Alta commissione per le riforme, istituita nei mesi scorsi dal consiglio dei ministri iracheno. “Da quando abbiamo lanciato il Libro bianco per le riforme per affrontare la corruzione dilagante nel Paese abbiamo lavorato per la creazione di un ambiente adatto alla loro applicazione, e il nostro incontro di oggi è per annunciare l’inizio dell’attuazione dei meccanismi amministrativi ed esecutivi del piano di riforma economica”, ha detto Al Kadhimi. “Vogliamo con forza riportare l’economia del Paese alla sua piena capacità, dopo che la situazione ha raggiunto livelli infimi a causa della corruzione”, ha proseguito il primo ministro, secondo cui il piano di riforme potrebbe “ricostruire in modo sano l’economia irachena” e consentirebbe “uno sviluppo sostenibile”. Le riforme offriranno “una soluzione alla crisi cronica dell’amministrazione economica”, ha detto Al Kadhimi, citando “la totale dipendenza dal petrolio” e “la mancata diversificazione delle fonti di reddito”. “Vogliamo confermare agli iracheni che siamo seri con le riforme”, ha proseguito Al Kadhimi, aggiungendo tuttavia che il piano per la gestione dell’economia non è “di breve periodo”, ma prevede una riforma integrale che sarà completata nell’arco di cinque anni. Tra le riforme previste nell’ambito del cosiddetto Libro bianco figura innanzitutto una forte riduzione del disavanzo primario dal 20 al 3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) e un dimezzamento degli stanziamenti per i salari (dal 25 al 12,5 per cento). Tra gli altri assi del programma economico vi sono l’introduzione di misure a sostegno del settore privato, come la semplificazione delle procedure di finanziamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e la creazione di una strategia nazionale per l’istruzione e la formazione. Al centro del piano vi è anche una riforma del sistema bancario, che coinvolgerà le banche statali Rafidain e Rashid e prevedrà lo sviluppo dei servizi bancari elettronici. (Res)