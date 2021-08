Business news: Turchia, sale al 18,95 per cento inflazione annuale nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale della Turchia è salita al di sopra delle aspettative a luglio attestandosi al 18,95 per cento, a causa dei costi dei prodotti alimentari ed energetici. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu” citando un rapporto dell’istituto di statistica TurkStat. L'inflazione annuale è salita di 1,42 punti percentuali dal 17,53 per cento di giugno, secondo il TurkStat, con alto divario rispetto al dato dello scorso anno: 11,76 per cento. Il mese scorso il più alto aumento annuale è stato registrato nei prodotti alimentari e nelle bevande analcoliche con il 24,92 per cento, nei trasporti con il 24,62 per cento, negli arredi e negli elettrodomestici con il 22,70 per cento. La scorsa settimana, la Banca centrale turca ha alzato la sua previsione di inflazione di fine anno al 14,1 per cento per il 2021, dal 12,2 per cento del suo precedente rapporto. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,80 per cento a luglio. I dati di TurkStat hanno mostrato che l'aumento mensile più elevato è stato registrato nel settore degli alloggi, pari al 5,07 per cento, mentre la variazione più bassa nelle bevande alcoliche e nel tabacco con lo 0,02 per cento. Tra i principali gruppi di spesa, il calo mensile più elevato è stato registrato dai prodotti di abbigliamento e calzature con il 2,13 per cento. (Tua)