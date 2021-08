Spagna: ministra Giustizia, improbabile che Tribunale supremo annulli indulti a leader catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' piuttosto improbabile che il Tribunale supremo possa annullare gli indulti concesso dal governo spagnolo agli indipendentisti catalani. Lo ha affermato la nuova ministra della Giustizia spagnola, Pilar Llop, in un'intervista al quotidiano "El Pais". Riguardo la possibile detenzione dell'ex leader catalano Carles Puigdemont, in caso di un suo ritorno in Spagna, la ministra ha detto che bisogna aspettare la decisione del Tribunale di giustizia europeo, "che istituirà un precedente per tutti i Paesi dell'Ue sull'applicazione degli ordini di detenzione". Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di ricerca Simple Logica e diffuso oggi dalla stampa spagnola, il 52,7 per cento dei cittadini della Spagna è contrario agli indulti ai politici catalani condannati mentre solo il 30,8 per cento approva tale decisione. La ministra della Giustizia, nell'intervista a "El Pais", ha dato una panoramica a 360 gradi dell'azione che intende avviare nel dicastero di cui ha assunto la guida. Un tema particolare su cui si è soffermato riguarda le legge sull'aborto: "Ora non è il momento per toccare questo tema", ha dichiarato Llop, invitando a non dare spazio a chi vuole una "degradazione" dei diritti delle donne spagnole. (Spm)