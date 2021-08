Yemen: Emirati accolgono con favore designazione nuovo inviato speciale Grundberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto con favore la nomina di Hans Grundberg a nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, annunciata ieri dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Lo riferisce una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi, citata dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nel comunicato, il dicastero sottolinea il proprio sostegno a “tutti gli sforzi miranti a realizzare una soluzione politica per porre fine alla crisi yemenita”. Il ministero elogia inoltre il “ruolo cruciale” svolto dall’Arabia Saudita nel “realizzare stabilità e sicurezza in Yemen”, ribadendo il proprio sostegno a tutti gli sforzi di Riad per rafforzare la pace nel Paese e nella regione. (Res)