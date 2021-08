Roma 2021: Saltamartini (Lega), Calenda travisa Michetti per propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda travisa le parole di Michetti a proprio uso e consumo: stia tranquillo, Roma è e sarà accogliente con tutti, ma è assurdo non credere che ci siano cittadini - poco importa la città di provenienza - in attesa di risposte dal comune da troppo. Ci saremmo aspettati qualcosa di più da un figlio di papà forgiato in Ferrari, supportato dai grandi capitani d'industria italiani, ex ministro della Repubblica. Se pensa che questo atteggiamento da bullo paghi, faccia pure. Noi non ci pieghiamo". E' quanto dichiara la parlamentare Lega e candidata in consiglio comunale Barbara Saltamartini. (Com)