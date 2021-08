Usa: Senato vota a favore dell’avanzamento del disegno di legge sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti si è espresso oggi per l’avanzamento del disegno di legge bipartisan sul piano infrastrutturale da oltre mille miliardi di dollari. Hanno votato a favore 67 senatori e contro 27. Il voto è un passaggio procedurale importante per la prosecuzione dell’iter legislativo verso il voto finale, la cui data non è ancora stata stabilita. Il pacchetto, che comprende nuove spese per 550 miliardi di dollari per strade, banda larga e altre infrastrutture fisiche, è il risultato di un lungo e complicato negoziato tra i leader dei due partiti, democratico e repubblicano, e l’amministrazione del presidente Joe Biden.(Nys)