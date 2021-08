Business news: India, tasso di disoccupazione sceso al 6,95 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in India è sceso al 6,95 per cento a luglio, dal 9,17 per cento di giugno, nel contesto del parziale allentamento delle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Lo stima il Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie) nella sua ultima elaborazione mensile. Nelle aree rurali il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3 per cento mentre in quelle urbane è rimasto al di sopra dell’otto per cento. L’India non dispone di dati ufficiali ad alta frequenza. La metodologia dell’istituto privato si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. (Inn)