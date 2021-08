Roma 2021: Trancassini (Fd'I), Calenda stravolge ragionamento Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda è una macchietta ridicola. Un giorno, fa l’ultrà romanista, quello successivo canta l’inno della Lazio. Oggi fa anche il bullo e pur di screditare il candidato Michetti, tronca e stravolge il suo ragionamento in favore dei diritti dei romani che, 'norme permettendo' come ha detto lui, devono essere tutelati, mentre spesso finiscono in secondo piano rispetto agli immigrati irregolari o abusivi. E certamente non ai milanesi". Così in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale Fratelli d'Italia. "La verità - aggiunge - è che per chi come Calenda, punta ai voti della sinistra, ai radical chic dei salotti buoni, cercando contemporaneamente di strizzare l’occhio a destra, prendere posizioni chiare su temi come questi è impossibile. Infine mi domando, caro Carlo, ma se è così scarso Michetti, perché vuoi che lo ritiriamo?", conclude Trancassini. (Com)