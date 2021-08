© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gabinetto del ministro per la Pubblica amministrazione ha ricevuto la lettera di dimissioni di Renato Farina dall'incarico di consigliere per la comunicazione istituzionale del ministro Brunetta. Il ministro - si legge in una nota - lo ringrazia per l'impegno, la dedizione e la sensibilità istituzionale dimostrati. (Com)