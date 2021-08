Business news: India, attività dei servizi ancora contratta a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore dei servizi dell’India elaborato da Ihs Markit si è contratto a luglio per il terzo mese consecutivo, nonostante il parziale allentamento delle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia di Covid-19. L’indice è migliorato rispetto a giugno, salendo da 41,2 a 45,4, ma è rimasto sotto quota 50, ovvero in zona contrazione. I servizi hanno determinato la permanenza dell’indice composito leggermente al di sotto della soglia, a 49,2. L’indice del settore manifatturiero, invece, è salito a 55,3 a luglio, tornando in zona espansione dopo il 48,1 di giugno. (Inn)