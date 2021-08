Business news: piano infrastrutture Usa aumenterà debito di 256 miliardi in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano infrastrutture bipartisan sul quale è al lavoro in questi giorni il Senato degli Stati Uniti provocherà un indebitamento pubblico pari a 256 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni. Lo indica un rapporto pubblicato dall’Ufficio bilancio del Congresso e ripreso dalla rivista “Politico”. Il documento giunge in un momento in cui il Senato si appresta a varare con i voti di democratici e repubblicani un pacchetto da 550 miliardi di dollari che prevede spese su strade, banda larga e altre infrastrutture fisiche e che è il risultato di un lungo e complicato negoziato tra i leader dei due partiti e l’amministrazione del presidente Joe Biden. Il dibattito sul testo dovrebbe iniziare nella giornata di sabato 7 agosto. (Nys)