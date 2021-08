Business news: Cina, banca centrale immette sul mercato oltre 15 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca popolare della Cina, la banca centrale, ha immesso sul mercato monetario un totale di cento miliardi di yuan (circa 15,47 miliardi di dollari Usa) lo scorso luglio tramite la linea di credito a medio-termine (Mlf) volta a soddisfare la domanda di liquidità delle istituzioni finanziarie. Lo ha annunciato lo stesso istituto, i cui fondi scadranno in un anno a un tasso di interesse del 2,95 per cento. Il totale dei prestiti in essere della Mlt ha raggiunto i 5.100 miliardi di yuan (789 milioni di dollari) alla fine del mese scorso. Lo strumento è stato introdotto nel 2014 per aiutare le banche commerciali a mantenere la liquidità consentendo loro di prendere prestiti dalla banca centrale utilizzando titoli come garanzia. Altri 232 milioni di yuan sono stati prestati alle istituzioni finanziarie attraverso il prestito permanente per soddisfare la domanda provvisoria di liquidità. (Cip)