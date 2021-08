Vaccino: in Piemonte oltre 30 mila somministrazioni, usate il 96,8 per cento delle dosi disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 30 mila e 438 i vaccinati di oggi, sabato 7 agosto, comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Di questi 17 mila e 246 hanno fatto la seconda dose. Numeri che proseguono a ritmo costante quando le dosi del vaccino a disposizione si avvicinano al 100 per cento. Attualmente infatti sono state utilizzate il 96,8per cento di dosi disponibili in Piemonte. Mentre, riguardo l'età dei vaccinati, ancora una volta la maggioranza è rappresentata dalla fascia 16-29 anni con 8 mila 735 inoculazioni. A seguire i trentenni a quota 5 mila e 477 e i quarantenni a quota 5 mila 383. Crescono i vaccinati tra i giovanissimi: nella fascia 12-15 anni oggi si sono vaccinati in 2 mila e 439. (Rpi)