Roma 2021: Michetti, situazione mercato Magliana assurda, cittadini convivono con degrado

- "Ieri al mercato della Magliana ho incontrato la signora Pina che mi ha segnalato una situazione assurda. Ogni giorno i cittadini si trovano a convivere con il degrado più totale: extracomunitari che litigano per strada ubriachi, insulti e importuni continui davanti al supermercato". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti. "Per non parlare delle birre vendute a casse e poi abbandonate vuote in mezzo a una strada. La signora Pina ha chiamato più volte le Forze dell’Ordine - come è giusto che sia - ma loro non possono farci nulla: sono troppo pochi per pattugliare tutto il territorio Capitolino. In questo modo la rabbia dei residenti si trasforma in frustrazione - spiega -. Noi vogliamo garantire un controllo continuo e costante del territorio, assumendo più vigili urbani e investendo tutto quanto è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini", conclude Michetti. (Rer)