Regno Unito: ministero Esteri valuta protezione giornalisti afgani su base individuale

- Il Regno Unito, nell'ambito dell'offensiva dei talebani in Afghanistan, sta valutando di dare accoglienza ad alcuni giornalisti afgani che hanno cooperato con i media britannici in passato. E' quanto riferisce il quotidiano "The Independent", citando le parole del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab. Lo scorso mercoledì 23 media britannici hanno inviato una lettera al ministro degli Esteri ed al premier Boris Johnson sollecitando le autorità di Londra a dare protezione ai giornalisti afgani in pericolo a causa delle nuove condizioni di sicurezza nel Paese dell'Asia centrale. "In base agli schemi esistenti, siamo in grado di considerare casi individuali di ricollocamento su basi eccezionali, nel caso in cui ci siano prove di un' imminente minaccia in ragione della natura del loro impegno con il Regno Unito", ha dichiarato Raab nella lettera di risposta secondo "The Independent". Il capo della diplomazia di Londra ha sottolineato l'importanza dei media in Afghanistan che negli ultimi 20 anni hanno fatto un gran lavoro e per questo vanno "protetti". (Rel)