Argentina: Covid, restrizioni allentate con l’eccezione delle aree di allarme epidemiologico

- Entrano in vigore a partire da oggi in Argentina le nuove misure di contenimento del coronavirus, meno restrittive. I provvedimenti annunciati dalla presidenza sono stati ufficializzati con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di necessità e urgenza (Dnu) 494/2021 firmato dal presidente Alberto Fernandez e della decisione amministrativa 793/2021 firmata dal capo di gabinetto, Santiago Cafiero. Il nuovo decreto mantiene la categoria dell’allarme epidemiologico e sanitario solo per gli agglomerati, dipartimenti o quartieri con più di 300 mila abitanti in cui l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva superi l’80 per cento e la variazione percentuale del numero di pazienti ricoverati negli ultimi sette giorni sia superiore al 20 per cento rispetto ai precedenti sette. (segue) (Abu)