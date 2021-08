Argentina: Covid, restrizioni allentate con l’eccezione delle aree di allarme epidemiologico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo decreto prevede l’erogazione di servizi della pubblica amministrazione nazionale in presenza. Per quanto riguarda la scuola le lezioni in aula continueranno a rispettare i parametri di valutazione e determinazione del livello di rischio epidemiologico e le condizioni stabilite nelle delibere del Consiglio federale dell’istruzione. La chiusura delle frontiere è stata prorogata fino al primo ottobre, con una quota settimanale di 11.900 ingressi nel Paese per argentini residenti e stranieri non residenti, estensibile fino a 16.100 in caso di apertura di nuovi corridoi aerei. (Abu)