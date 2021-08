Argentina: Covid, restrizioni allentate con l’eccezione delle aree di allarme epidemiologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutte le altre aree il decreto autorizza le manifestazioni sportive, sociali, culturali, ricreative e religiose in spazi chiusi con una capienza del 70 per cento. Lo stesso limite vale per i cinema, i teatri, i locali, le palestre, i casinò e le sale bingo. Per la frequenza dei circoli per anziani si richiede il completamento del ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le riunioni nelle abitazioni private il limite è di dieci persone al chiuso e 20 all’aperto. I raduni negli spazi pubblici possono arrivare fino a cento persone. Le escursioni e le attività turistiche all’aperto sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle normative vigenti. Le amministrazioni provinciali e comunali possono autorizzare viaggi di gruppo fino a dieci persone. (segue) (Abu)