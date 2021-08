Rieti: Coldiretti in visita alle coltivazioni di Tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo passati in poco tempo dal progetto sperimentale a quello operativo, che consentirà al territorio reatino una crescita in termini economici, sostenibili e allo stesso tempo la possibilità di creare nuovi posti di lavoro". Così in una nota il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo, a margine del sopralluogo che si è svolto nella mattinata di oggi, sui campi di tabacco. Una visita organizzata da Compagnia Agricola Sabina per illustrare il Progetto "Kentucky Rieti" alle autorità locali, agli operatori dell'agricoltura, della futura filiera e agli Stakeholders. Un campo sperimentale che si estende su tre ettari di terreno messi a disposizione dal Comune di Rieti in località Chiesanuova. "Un ulteriore passo avanti del progetto nato dalla società Campagna Agricola Sabina, dopo il protocollo d'intesa siglato lo scorso ottobre tra quest'ultima, il Comune di Rieti, l'Università di Perugia e Coldiretti Rieti, oltre ad altre realtà imprenditoriali - spiega la nota di Coldiretti -. Nei mesi scorsi è stato anche firmato il primo contratto di coltivazione nel corso di un incontro per definire la strategia di azione tra Coldiretti Rieti, l'Ont e il Comune di Rieti. (segue) (Com)